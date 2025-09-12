Николай Расторгуев в Кремле отказаться говорить о своем доходе

Николай Расторгуев стал участником большого концерта звезд в Кремле. На главную площадку страны артист приехал в приподнятом настроении. За кулисами 68-летний музыкант долго общался с журналистами, рассказывая о своей сегодняшней жизни.

Николай Расторгуев признался: прощаться со сценой, как это делают многие его звездные коллеги, он не собирается. Благо, что востребованность у «Любэ» колоссальная. График расписан на несколько месяцев вперед. Люди ждут, нужно их работать.

- Мы сейчас не являемся героями этого поколения, но работы у нас много, - объяснил Расторгуев. – Гастроли постоянно. Зачем (уходить со сцены)? Когда я устаю, тогда отдыхаю.

А вот о своих гонорарах Расторгуев отказался. Свои доходы лидер «Любэ» не афиширует, поэтому сразу же осадил журналиста, задавшего ему вопрос о том, отслеживает ли он свои гонорары или же доверяет директору.

- Никогда и никому не задавайте такие вопросы, - выпалил Николай. – Тупизм! Это просто неприлично! Вообще о деньгах говорить неприлично. Не ваше это собачье дело!

К слову, журналисты в этот вечер называли Расторгуева легендой.