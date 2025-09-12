Любовь Успенская дала концерт в московском метро

Российская певица Любовь Успенская выступила с концертом на станции метро "Мичуринский проспект" в рамках проекта "Музыка в метро", передает корреспондент ТАСС.

Артистка исполнила для пассажиров московского метро свои известные хиты: "Гитара", "По полюшку", "К единственному, нежному", "Пропадаю я".

"Музыка в метро" - проект, созданный Московским метрополитеном совместно с департаментом транспорта при поддержке департамента культуры и Московского продюсерского центра. Проект дает возможность пассажирам во время поездки в метро послушать качественное, живое исполнение произведений, а музыкантам - заявить о себе и найти новых поклонников. Первые площадки "Музыки в метро" появились в 2016 году.