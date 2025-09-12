Буланова ответила на критику Пугачевой

Певица Татьяна Буланова отреагировала на призыв Аллы Пугачевой не увольнять ее танцоров. Свое мнение она высказала в беседе со StarHit.

Ранее Пугачева дала первое большое интервью, в котором затронула тему «энергосберегающего» танцевального коллектива Булановой. В частности, Примадонна призвала певицу «не убирать своих танцоров», назвав танцы коллектива «оригинальными и неожиданными».

Буланова, комментируя это, призналась, что уже успела посмотреть интервью Пугачевой, но особого значения не придала.

«Да, я видела. Но, если честно, как-то мимо меня прошло. Да я в принципе, и не собиралась никого убирать! Сейчас столько работы, что вообще не до этой шумихи. Наш гастрольный график забился еще год назад», — сказала она.

Напомним, что некоторое время назад в интернете завирусилось видео с одного из выступлений Булановой. Особый интерес у пользователей вызвала подтанцовка певицы — некоторым показалось, что танцоры исполняют слишком легкую хореографию, которую может станцевать каждый. В частности, в комментариях писали, что танцоры «как будто пиво пили на лавочке и их всех сдернули на подтанцовку».