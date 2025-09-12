Бывшие мужья Бритни Спирс обменялись колкостями

Бывшие мужья певицы Бритни Спирс танцор Кевин Федерлайн и тренер Сэм Асгари обменялись колкостями. Об этом сообщает издание TMZ.

Сэм Асгари прокомментировал выход мемуаров Федерлайна под названием «Ты думал, что знаешь». В них танцор обещает подробно рассказать о жизни с Бритни Спирс. В беседе с журналистами фитнес-тренер предположил, что книга будет «мануалом профессионального папаши».

Отвечая другим папарацци, в свою очередь, Федерлайн заявил, что гордится быть профессиональным отцом. Он намекнул бездетному Асгари, что это то, к чему должен стремиться каждый отец. Он также отметил, что переезд на Гавайи и воспитание детей — лучшее решение, которое он когда-либо принимал.

Раскрывать подробности о выходящей книге танцор не стал.

Кевин Федерлайн получил полную юридическую и физическую опеку над своими сыновьями от Бритни — Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом — в 2008 году.

В декабре 2024 года Бритни Спирс сообщила поклонникам, что впервые за два года встретилась с детьми. Певица отпраздновала с сыновьями Рождество, пригласив их в свой дом. Артистка выложила тогда в соцсетях видео с Джейденом. Спирс заявила, что это было «лучшее Рождество» в ее жизни, и она давно не ощущала себя такой счастливой.