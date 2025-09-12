Басков обиделся на детей, сравнивших его с принцем из «Шрека» в торговом центре

Певец Николай Басков в беседе с Пятым каналом рассказал, с кем из мультипликационных персонажей его сравнивают. Исполнитель хита «Шарманка» вспомнил, как дети кричали, что он похож на принца из мультфильма «Шрек».

По словам артиста, все случилось во время похода по магазинам.

«Я недавно ходил в один молл, а там из магазина выходили дети, и они стали кричать: „Мама, это же принц из Шрека“. Было обидно», — признался Николай.

Звезде было не по себе из-за того, что его сравнили с вымышленным персонажем. Видимо, он ожидал другой реакции от людей в общественном месте.

Басков в беседе с журналистами ранее заявлял, что не считает себя настоящим артистом. Он убежден, что артист формируется не в юности, а только после сорока лет. Также он рассказал о большой ответственности, которая лежит на его плечах.

