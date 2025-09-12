Алсу объяснила решение о разводе с Абрамовым

Певица Алсу раскрыла подробности развода с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни. Интервью с исполнительницей опубликовал OK Magazine.

По словам певицы, отношения с мужем портились постепенно, но в какой-то момент она просто перестала терпеть вещи, которые ее не устраивали. Алсу подчеркнула, что долгое время закрывала глаза на поведение Абрамова, уверенного в ее покорности, поэтому она «не снимает с себя ответственности».

«Всегда все сходило с рук, скажем так. А тут наступил какой-то предел. Все шло к такому решению, просто была бомба замедленного действия», — заявила Алсу.

Певица также рассказала, что ее карьера отошла на второй план после начала семейной жизни.

«Ян не хотел, чтобы я работала. Это не было каким-то запретом, но я понимала, что моя профессиональная активность нарушит какую-то семейную идиллию», — пояснила артистка.

Алсу и Абрамов поженились в 2006 году. В 2024-м супруги официально оформили развод. Они воспитывают троих детей — дочерей Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля.

Ранее светская львица Анна Калашникова заявила, что Алсу находится в активном поиске, но пока нового возлюбленного не встретила. Она добавила, что на сегодняшний день певица делает «упор на карьеру».