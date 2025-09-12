«Не до новых песен»: Антонов рассказал о здоровье и планах

Певец и композитор Юрий Антонов рассказал, что хорошо себя чувствует, готовится к выступлениям, но пока не планирует записывать новые песни. Об этом артист рассказал NEWS.ru.

Ранее концертный директор Антонова опроверг слухи, что 80-летний певец отменил выступления из-за проблем со здоровьем. Сам певец рассказал NEWS.ru, что у него все в порядке.

«Чувствую я себя хорошо, все нормально. Готовлюсь к предстоящим выступлениям, о них все знают. Новых проектов и песен нет, не до них сейчас», - заключил артист.

В конце августа певец опроверг, что его госпитализировали перед выступлением в Казани.