Стало известно, сколько заработал Пучков на своей кинокомпании

Переводчик Дмитрий Пучков, более известный под псевдонимом «Гоблин», заработал с помощью своей кинокомпании 61 миллион рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, выручка ООО «Гоблин Фильм» составила 84 миллиона рублей, а прибыль - 61 миллион.

При этом это не единственный бизнес Пучкова. У него также есть производство игр ООО «Тетрадон». Прибыль компании постоянно растет и в 2024 году достигла 25 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что муж блогера Анастасии Ивлеевой Филипп Бегак зарабатывает миллионы рублей. Его фирма занимается выполнением отделочных работ и уже в первый год существования выручка достигла 54 миллионов рублей, а чистая прибыль составила 15 миллионов.