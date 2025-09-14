Буланова отреагировала на слова Пугачевой о своих танцорах

Алла Пугачёва дала свое первое большое интервью после отъезда из России в 2022 году. В беседе с журналисткой Катериной Гордеевой* (признана иноагентом) Примадонна поделилась мыслями о жизни в эмиграции, отношениях с Максимом Галкиным* (признан иноагентом) и взглядах на российский шоу-бизнес.

Особое внимание она уделила Татьяне Булановой, которая неожиданно переживает новый виток популярности и стала востребована даже у молодежи. Пугачёва отметила, что с восхищением наблюдает за артисткой и ее «энергосберегающим» танцевальным коллективом, ставшим мемом в сети.

По её словам, именно в этой «непрофессиональности» и простоте кроется очарование. Она подчеркнула, что Буланова не бросает своих людей, а это дорогого стоит.

Буланова объяснила, почему ее танцоры стали популярными в Сети

Алла Борисовна даже посоветовала певице не отказываться от своих танцоров: это, по её мнению, часть особой фишки артистки.

Буланова отреагировала спокойно. В разговоре со «СтарХитом» она сказала, что видела интервью, но не придала ему особого значения. Певица заверила, что избавляться от своего коллектива не планирует: гастрольный график расписан на год вперёд, и времени на подобные слухи у нее просто нет.

При этом Буланова уточнила, что близких отношений с Пугачёвой у неё никогда не было. А на вопрос, заняла ли она место Примадонны после ее отъезда, певица ответила с юмором: эту «нишу» скорее закрыла Надежда Кадышева. Себя же она называет самостоятельной единицей и отмечает, что в России много ярких артистов.

Кстати, Пугачёва, в свою очередь, похвалила и Кадышеву. Она призналась, что еще много лет назад запомнила ее выступление на одном из юбилеев журнала «Работница». Тогда молодая певица в кожаной куртке исполнила свои песни так энергично, что Алла Борисовна впечатлилась.

Сегодня она с радостью наблюдает, как эти же песни находят отклик у публики спустя десятилетия. По словам Пугачевой, Кадышева дарит зрителям оптимизм и радость, а это именно то, чего люди ищут на сцене.

«Я бы и сама побежала на ее концерт», — призналась Примадонна.

