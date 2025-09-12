Coldplay бросили музыкально-финансовый вызов Тейлор Свифт

Coldplay, о мировом туре которых Music Of The Spheres («Музыка Сфер») «Звуковая Дорожка» уже подробно рассказывала, вошли в историю рока не только как группа, создавшая уникальный музыкальный микс из разных жанров – от хард-рока до электро- и дрим-попа, и умудрившаяся сохраниться в оригинальном составе с момента создания в 1998 году, но теперь, похоже, еще и впечатляющим финансовым успехом, который «может соперничать» с феноменальным экономическим «чудом» самой Тейлор Свифт.

Уже свершившийся факт: мировое турне Music Of The Spheres стало самым успешным рок-туром в истории, собрав более миллиарда долларов и, как восторженно отмечает британская музыкальная пресса, «переписавшим историю стадионных концертов». Некоторые наблюдатели вошли даже в азарт ставок, «забиваясь» на то, когда рок-парни достигнут показателей их коллеги из «параллельной попсы» Тейлор Свифт, рекорд которой в более чем 200 концертов мирового тура Eras и более $ 2 миллирадов дохода вошел в историю не только шоу-бизнеса, но и мировой экономики.

Coldplay при этом не собираются останавливаться. На предпоследнем шоу на лондонском стадионе «Уэмбли» 6 сентября Крис Мартин неожиданно объявил, что вместо финального вечера 12 сентября группа объявляет еще о 138 концертах. Публика при этом пришла в такое неистовство, посылая в космос волны восторга и флюиды счастья, что успевшая превратиться за это время из мисс в миссис Тейлор Свифт наверняка и сильно икалось за океаном. «Оглушительно-феноменальная» рок-новость прозвучала на фоне рекордной десятидневной серии выступлений в Лондоне и двух стадионных шоу в Халле.

Мартин также сообщил о грядущем после «рекордного тура» перерыве, после которого будут объявлены новые гастрольные даты — уже на 2027 год. Обозреватели отметили и «еще более загадочное» обещание «особого проекта», над которым Coldplay работают много лет. Поклонники уверены: речь идет о первом из объявленных двух студийных альбомов группы, от которых ожидают «новых музыкальных откровений», поскольку Coldplay «всегда баловали нестандартной фантазией, которая удивляла парадоксальными штуками».

Сами Coldplay при этом ясно дают понять, что их история продолжается.