На Украине объявили в розыск журналиста Красовского

Бывший ведущий телеканала RT Антон Красовский разыскивается Службой безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в списке разыскиваемых журналист оказался еще в феврале 2025 года. Украинские власти обвиняют его в посягательстве на территориальную целостность страны, а также в пропаганде войны.

Кроме того, с 2014 года Красовский находится в базе украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России).

В августе 2024 года сообщалось, что суд на Украине заочно приговорил журналиста Красовского к пяти годам тюрьмы.