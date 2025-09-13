Папина дочка: как живет Стефания Маликова

Дочь эстрадного певца Дмитрия Маликова Стефания с самого детства жила в статусе звездного ребенка. Девочка родилась 13 февраля 2000 года, и с тех пор была окружена лишь теплом и заботой со стороны семьи. Родители постарались дать ей не только самое лучшее образование, но и максимально расширить ее кругозор. Стефания училась в частной гимназии «Жуковка», посещала художественную студию, хореографический зал, играла на фортепиано и гитаре, а также занималась джазовым пением. Семья постоянно вывозила дочь за границу и не отказывала ей в дорогих покупках.

Неудивительно, что с самого детства Стеша (так называет себя Стефания в соцсетях) стремилась к славе. В 2016 году она решила пойти по пути отца и дуэтом с ЮрКиссом исполнила песню «Не торопитесь нас женить». Композиция даже завоевала «Золотой граммофон», правда, некоторые зрители талант юной певицы не оценили и стали писать негативные комментарии в соцсетях. В 2018 году наследница Маликова представила публике сольный клип Hey, DJ и вновь нарвалась на волну хейта. С музыкальной карьерой было покончено.

Следующим шагом для Стефании стала модельная карьера. Здесь у девушки получалось гораздо лучше, хотя она не дотягивала до стандарта по отдельным параметрам. Стеша участвовала в модных показах и рекламе косметики, но быстро потеряла интерес к этому непростому бизнесу.

Также в копилке у дочери Маликова есть опыт работы на MTV и канале «Ю», где красотка вела молодежные передачи. Она даже отучилась в МГИМО на факультете журналистики, но работать по специальности не стала.

Настоящей страстью для Стефании стали социальные сети. Сейчас на страницу девушки в социальных сетях подписаны более 700 тысяч человек. Помимо фотографий из путешествий и демонстрации дорогих покупок от частных дизайнеров наследница певца продвигает собственный бренд одежды — DressBySteshа. Впрочем, и здесь не обошлось без скандалов, в один из которых пришлось вмешаться Дмитрию Маликову. Руководитель небольшого магазина купальников лично обратилась к главе семьи за помощью, так как Стеша «забыла» прорекламировать товар, приобретенный по бартеру на сумму 27 тысяч рублей. Хотя певец не ответил публично на сообщение дизайнера, вскоре на странице Стефании появился обещанный пост с фотографиями товара.

Частная жизнь дочери Маликова окутана тайной. Некоторое время красотка встречалась с сыном миллиардера Дмитрия Груздева, некогда занимавшего пост губернатора Тульской области. В сети даже ходили слухи о скорой свадьбе пары. Они часто появлялись вместе на мероприятиях, а Стефания постоянно демонстрировала подарки от кавалера в социальных сетях. Но серьезных отношений у них в итоге не получилось.

В 2021 году СМИ заговорили о возможном романе Стефании с хоккеистом Кириллом Капризовым. Девушку заметили вместе со спортсменом во время отдыха на Алтае, затем видели ее на трибунах во время хоккейных матчей в Москве. Впрочем, на этот раз Маликова отношения не афишировала, поэтому говорить с уверенностью о том, что у нее было что-то с Капризовым, не приходится. Стеша стала гораздо более осторожна и больше не выносит личную жизнь на показ. Сейчас девушка занимается продвижением собственного бренда и делится фотографиями из путешествий.

