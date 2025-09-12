Наташа Королева призналась, кому завидует в шоу-бизнесе

Наташа Королева пришла на вечеринку группы «ЗаVисть», в которой, как известно, выступает Лера Кудрявцева. В столичном ресторане, где проходило мероприятие, Наташа появилась с любимым супругом Сергеем Глушко.

© Московский Комсомолец

Едва войдя в помещение, Королева услышала знакомые мелодии.

- Ой, уже поют что ли? – удивилась Наташа. – Мы опоздали?

Наблюдать за происходящим за столиком Наташа не стала и сразу отправилась в гущу событий, на танцпол. Пока Лера Кудрявцева и Катя Гордон исполняли свой главный хит «Дамы за тридцать хотят влюбиться», Наташа зажигала. Она весь вечер активно им подпевала и пританцовывала. При этом с лица Наташи не сходила улыбка.

- Прекрасно, великолепно, я бы даже сказала: «Белиссимо!» - не скрывала своих эмоций от увиденного Наташа. - Лера – красотка! Давно пора (ей запеть – авт.).

К слову, Королева заявила, что возможной конкуренции с Кудрявцевой не боится.

– От Леры? – удивилась певица. – Да что ты! Она самобытная, она невероятная… Я тут, наоборот, пристраиваюсь к ним третьей.

Певица намекнула на совместную песню «Девичник», которую она вместе с «ЗаVистью» исполнила на недавнем концерте в Кремле.

- А зависть к ним есть? – поинтересовались у звезды корреспонденты «МК». - Зависть есть. Хотя у меня зависти никогда и ни к кому не бывает, но в этом случае есть! – рассмеялась довольная певица.

К слову, присутствующие обратили внимание, что Королева на данный момент находится в роскошной форме. Певица не скрывает: несколько лет назад Тарзан попросил ее не превращаться в тетку. Наташа его слова запомнила и теперь активно работает над своей формой. Например, в последнее время поддерживает себя с помощью занятий на виброплатформе. Тарзан нынешними формами звездной супруги явно доволен. Пока Наташа зажигала на танцполе, он не сводил с нее влюбленных глаз. На что обратили внимание все присутствующие.