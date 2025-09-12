Лолита встала на защиту Пугачевой

Певица Лолита Милявская заявила о том, что не увидела в интервью своей коллеги Аллы Пугачевой попытки порвать с Россией, назвав ее «величайшим русским достоянием». Ее слова приводит «Абзац».

Ранее 76-летняя Алла Пугачева впервые после отъезда из РФ дала интервью, которое записали в Латвии. В нем певица заявила, что не собиралась уезжать из России, но была вынуждена последовать за мужем. Также она отметила, что не считает себя предательницей Родины, назвав такие обвинения абсурдными.

По мнению Лолиты, интервью Пугачевой наполнено благодарностью к тем, кто был с ней рядом.

«Кто хочет искать червей, тот будет их искать, даже если там ничего нет. Я хочу сказать всем критикующим: дай бог нам всем в ее возрасте так выглядеть, иметь такую память и степень уважения к тем людям, которые были с самого начала», – заявила певица.

Пригожин встал на защиту Родины перед Пугачевой

Напомним, что Алла Пугачева покинула Россию вместе со своим мужем Максимом Галкиным* (включен в список иноагентов) и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Юморист публично осудил специальную военную операцию. В сентябре 2022 года комика признали иноагентом, после чего Пугачева обратилась к Минюсту с просьбой также включить ее в список, отметив, что солидарна с мнением своего супруга касательно происходящего в России и на Украине.

Также 4 октября 2022 года она опубликовала обращение в соцсетях, заявив, что счастлива от того, что ее ненавидят люди, которых она «всегда терпеть не могла», а также заметила, что они «были холопами, стали рабами».

*внесен Минюстом РФ в список иноагентов.