«Она давно не Примадонна»: Елена Проклова пожалела Аллу Пугачеву
Актриса Елена Проклова пожалела певицу Аллу Пугачеву после ее откровений в недавнем интервью. Знаменитость также отметила, что та уже «давно не Примадонна».
Проклова назвала Пугачеву человеком, который любит родину и профессию. Она не верит, что певица сама приняла решение уехать.
«Мне трудно поверить, что переезд — это ее добровольное решение. Вот так все бросить и уехать», - рассуждает Проклова.
Актриса вступилась за певицу: она считает, что самое обидное – оказаться заложником обстоятельств. Проклова уверена, что певица не дождется извинений от родины, если вдруг она обижена на страну.
Ранее певица Лолита назвала Пугачеву «величайшим русским достоянием».