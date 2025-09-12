«Она давно не Примадонна»: Елена Проклова пожалела Аллу Пугачеву

Актриса Елена Проклова пожалела певицу Аллу Пугачеву после ее откровений в недавнем интервью. Знаменитость также отметила, что та уже «давно не Примадонна».

Проклова назвала Пугачеву человеком, который любит родину и профессию. Она не верит, что певица сама приняла решение уехать.

«Мне трудно поверить, что переезд — это ее добровольное решение. Вот так все бросить и уехать», - рассуждает Проклова.

Актриса вступилась за певицу: она считает, что самое обидное – оказаться заложником обстоятельств. Проклова уверена, что певица не дождется извинений от родины, если вдруг она обижена на страну.

«А вот ей простить — можно и нужно. Для нее все изменилось, и она давно уже не Примадонна, ее профессия не подразумевает такую популярность и любовь, чтобы иметь такой статус», — сказала Проклова в разговоре с Woman.ru.

Ранее певица Лолита назвала Пугачеву «величайшим русским достоянием».