«Трудно дышать»: Собчак рассказала, как ее пытались обмануть мошенники

Журналистка Ксения Собчак в пятницу, 12 сентября, рассказала, что однажды ее попытались обмануть мошенники, которые связались с ней от лица неназванного известного режиссера.

© Вечерняя Москва

Она уточнила, что во время звонка на экране ее телефона даже высветился номер постановщика. Журналистка призналась, что не знала, что подобное в принципе технически возможно. Подняв трубку, на другом конце провода она услышала, что ей якобы позвонит полицейский, который задаст несколько вопросов.

— Часа два я пыталась вытащить из них подробности — чего они хотят-то от меня вообще? Безрезультатно. Обмануть меня не получилось, но пробиться все-таки смогли. От такого действительно становится трудно дышать, — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала сделанное с помощью искусственного интеллекта дипфейк-видео с ее лицом и голосом, которое украинцы стали распространять в Сети.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, как жительница региона приняла его за телефонного мошенника. Он каждый понедельник выборочно обзванивает горожан, чье жилье пострадало от обстрелов Вооруженных сил Украины.