Цискаридзе рассказал, почему ушел из балета в театр

Танцовщик и хореограф Николай Цискаридзе, ранее солист Большого театра, сейчас занимается актерской деятельностью. В театре он играет роль короля Людовика XIV в спектакле «Кабала святош» в МХТ имени А. П. Чехова. Цискаридзе рассказал журналистам, что его побудило сменить род деятельности.

По его словам, предложение попробовать себя в актерском ремесле исходило от Константина Хабенского, руководителя МХТ.

— Было очень тяжело и ответственно входить в новую профессию. Я всю жизнь считал, что актерскому ремеслу нужно учиться и просто человек с улицы не сможет сыграть на уровне профессионала без подготовки. Но я столько уже всего пробовал в жизни: был и являюсь танцором, получил юридическое образование, испытал себя в чиновничьем деле. А теперь пробую профессию актера, — напомнил Цискаридзе.

Танцовщик отметил, что счастлив играть роль Людовика XIV, которого считает любимым историческим персонажем. Ему это особенно близко, поскольку в пьесе Михаила Булгакова рассказывается о травле — опыта, с которым он сам сталкивался.

Он надеется исполнить и другие роли, если его снова пригласят в МХТ. В постановках драматического репертуара он выступает под псевдонимом Максим Николаев, чтобы сохранить свою известность и отделить актерскую деятельность от прошлого в Большом театре, сообщает Общественная Служба Новостей.

Николай Цискаридзе рассказал, что дебютировал на сцене драматического театра благодаря художественному руководителю МХТ имени А. П. Чехова Константину Хабенскому. По словам артиста, он понял, что не сможет отказать худруку театра, несмотря на то что он «зарекался идти в актерство», поскольку этому ремеслу нужно учиться.

Он также рассказал «Вечерней Москве», что сейчас часто ходит в театр. Цискаридзе подчеркнул, что только советский театр в его детстве был «безумно авторским» и в нем работали крупнейшие режиссеры.