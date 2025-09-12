Федункив рассказала о своем позднем материнстве

Актриса Марина Федункив призналась, что очень счастлива из-за того, что стала мамой. В интервью «Газете.Ru» она заявила, что для нее это «самая долгожданная роль».

Напомним, что Федункив впервые стала мамой в 53 года. В 2024 году она подарила супругу-итальянцу Стефано Маджи сына Теодора. Мальчика назвали в честь деда звезды.

«Все изменилось кардинально: вокруг сына сейчас вращается весь мир, точнее, моя жизнь и жизнь мужа. Знаете, пока люди не станут родителями, не смогут понять, что такое абсолютное счастье», — заявила артистка.

Марина призналась, что сложнее всего ей дается расставание с сыном — когда нужно ехать на съемки или встречи. При этом у Федункив не было мыслей отказаться от карьеры — она боится, что превратится в «тотального контролера сына» и «сумасшедшую мамочку», а мальчику это не понравится.

«И потом, работа мотивирует дольше оставаться в тонусе, следить за собой и здоровьем. А для того, чтобы вырастить сына, мне важно держать себя в форме», — заявила артистка.

Звезда «Реальных пацанов» и Comedy Woman добавила, что не страдала от послеродовой депрессии, однако не обесценивает страданий тех, кто с ней столкнулся. По мнению Фендукив, главное — не бояться просить помощи.