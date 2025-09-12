Мать Воробьева впервые высказалась о его браке с певицей Гарифуллиной

Надежда Воробьева, мать актера и певца Алексея Воробьева, на своей странице в социальной сети Instagram* рассказала, рада браке сына с оперной дивой Аидой Гарифуллиной.

Она также упомянула внука Леонардо и дочь, которая недавно обвенчалась.

— И столько случилось: сын женился на милой девушке, дочка обвенчалась, Лео подрос, я красиво постарела! Продолжение следует, — написала Воробьева.

Воробьев женился на Гарифуллиной этой весной — они расписались тайно в апреле текущего года, без громких церемоний и большого количества гостей. О том, что артист больше не свободен, общественность узнала только летом. «Вечерняя Москва» Воробьева и Гарифуллиной.

Пару неоднократно замечали как в России, так и в Австрии, где певица проводит большую часть времени. Их первое совместное фото появилось немногим спустя — пара появилась на приеме в российском посольстве в Вене по случаю Дня Победы.

Уже в конце августа Воробьев впервые вышел на дорожку фестиваля «Новая волна» вместе с женой. Пара предстала перед публикой в Казани. Они выбрали парный образ — супруги позировали перед фотографами в белых футболках, кожаных куртках и джинсах.

