Названы российские ведущие конкурса "Интервидение"

Оперная прима Аида Гарифуллина и Алексей Воробьев - киноактер, эстрадный певец, российский участник "Евровидения-2011" - станут ведущими финала "Интервидения" от России. В апреле 2025 года они поженились, и это будет первый случай, когда вести конкурс будет семейная пара.

© Российская Газета

После официальной жеребьевки "Интервидения" организаторы рассказали также, что "комментировать конкурс для российских телезрителей будет дуэт признанных экспертов: журналист и телеведущая Яна Чурикова и главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта".

Кстати

Работа комментаторам и ведущим предстоит нелегкая и долгая. Ведь финал продлится около трех с половиной часов. Напомним, что он состоится 20 сентября в Москве, на "Live-арене".