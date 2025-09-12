Латекс, металл и +18: Глюкоза испугала поклонников странной фотосессией

Российская певица Глюкоза вновь шокировала поклонников странной фотосессией. Публикация появилась в социальных сетях исполнительницы. Об этом сообщает Maximonline.ru.

На этот раз Глюкоза предстала в футуристическом темном одеянии с с едва прикрытой грудью. Образ певицы дополняли длинный черный плащ, высокие кожаные сапоги и чокер с металлическими заклепками. Фотографии сопровождала загадочная подпись «100».

Новый образ звезды разделил подписчиков на два лагеря.

«Что с ней?» — задался вопросом один из пользователей. «Новый образ — огонь! Будто смесь Мадонны и Гаги», — прокомментировал публикацию другой поклонник.

Как сейчас выглядит 39-летняя певица — в галерее «Рамблера».