Михаил Турецкий перенес серьезную операцию по замене тазобедренного сустава. Руководитель знаменитого хора был вынужден лечь под нож хирурга из-за возникших проблем с ногой. Об этом стало известно из соцсетей.

63-летний маэстро уже идет на поправку. Накануне он впервые самостоятельно встал и прошел несколько шагов по больничному коридору. Врачи дают позитивные прогнозы о его восстановлении.

Энергию и скорость выздоровления Турецкого прокомментировала его дочь Наталья.

«Это, конечно, потрясающе! После этой операции обычно встают на второй день — и то только постоять. А мой Овен уже круги намотал! Весь медперсонал от него в шоке, говорят, активный очень», – поделилась она.

В Сети появились первые кадры после операции: на них артист запечатлен в больничной палате в компрессионных чулках и бинтах в окружении медперсонала. Близкие ежедневно навещают его.

