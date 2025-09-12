Жена Буйнова выступила с важным объявлением в его соцсетях

Александр Буйнов, который весной отметил круглую дату - 75-летие, счастлив в третьем браке. Супруга Алена полностью окружила популярного артиста заботой и обеспечила семейный тыл. При этом женщина всегда держится в тени.

Однако на сей раз Алена вдруг вышла на связь и сделала пронзительную публикацию на страничках супруга в популярных социальных сетях. Для начала она отметила, что у нее нет своего аккаунта, а затем дала понять, что решила высказаться из-за важного повода: сегодня, 12 сентября, у нее и Александра годовщина свадьбы. В 1985 году влюбленные официально оформили отношения.

"40 лет назад я встретила обалденно обаятельного, очень прикольного молодого человека, и влюбилась. Его звали Саша. Нам было так хорошо вместе, что все остальное отошло на задний план. Наверное, нам повезло, что мы встретились и стали одним целым. Я это называю: одна кровеносная система на двоих", - начала свое объявление Алена.

Она отметила, что на протяжении всех этих лет они все делали вместе: думали, достигали. Конечно, призналась Алена, были в их совместной жизни и грустные периоды, однако они сообща все преодолевали.

"Я могу сказать: это и есть моя единственная любовь в жизни. Только ОН может найти слова или придумать что-нибудь, чтобы меня рассмешить. Сашенька, в этот день я хочу признаться тебе в любви так, как это сделала в первый раз", - завершила свое послание третья супруга артиста.

Буйнов, кстати, вскоре увидел сообщение и не оставил его без комментария. "О!!! Как неожиданно и до мурашек!!!" - признался артист.