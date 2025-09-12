Пугачева рассказала, как видит свою кончину

Певица Алла Пугачева призналась в интервью с Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом), что не избегает разговоров о своей кончине с детьми -11-летними Лизой и Гарри.

Артистка заявила, что считает важным успеть дать правильные наставления близким при жизни. При этом ее сын воспринимает такие разговоры, как навязчивые:

«Сын говорит: «Что ты нудишь?» А я отвечаю: «Нет, я должна успеть»... Мы спокойно на эту тему говорим, и это даже продляет мне жизнь. Я какая-то более спокойная», — поделилась она.

Также Пугачева заявила, что философски относится к неизбежному, но при этом испытывает ряд страхов.

«Я не хочу быть немощной. Не хочу, чтобы были страшные боли... Но мало ли, что я хочу... Погаснуть как свеча — в красивой и глубокой старости среди своих близких и любимых», — отметила Пугачева.

Накануне Алла Пугачева дала большое интервью проекту «Скажи Гордеевой», в котором откровенно рассказала о своем отъезде из РФ, жизни в эмиграции и отношении к коллегам. В частности, певица заявила, что страна ее предала. Себя же артистка отказалась считать таковой, несмотря на эмиграцию.

Лолита поддержала Пугачеву

Позднее в МИД РФ отреагировали на интервью Пугачевой словами: «Базар лицемерия». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Пугачевой, провела параллель с романом Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия».