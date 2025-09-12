Осужденному певцу Шарлоту отказали в отправке на СВО

Певец Эдуард Шарлот, осужденный за совершение преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и нарушением права на свободу совести и вероисповеданий, выразил желание отправиться в зону СВО, чтобы выступить с концертом перед военными, но получил отказ в колонии-поселении. Об этом ТАСС сообщил его отец Валерий Шарлот.

"У него было желание там [в зоне СВО] выступать с концертами. Не с автоматом же он хотел ехать, он этого не умеет. Речь шла только о том, чтобы он с бойцами общался, поднимал их боевой дух при помощи музыки. Он хотел быть там, но не в качестве военного, а делать то, что он умеет. Думаю, желание ободрять людей на передовой у него есть и сейчас", - сказал собеседник агентства.

Валерий Шарлот сообщил, что его сын и ранее говорил о желании выступить перед бойцами, но во время следствия по его уголовному делу этот вопрос не рассматривался. Отказ в поездке Эдуард получил, когда находился в колонии-поселении, куда он был помещен в начале мая после вступления в силу приговора. По его словам, Эдуард обратился с таким заявлением в тот момент, когда колония-поселение уже передала в суд материалы о переводе заключенного в колонию общего режима. Поэтому заявление о поездке на СВО не смогли рассмотреть по существу.

В августе Центральный районный суд Тольятти удовлетворил ходатайство прокуратуры о переводе Шарлота в колонию общего режима из-за нарушения осужденным правил поведения в колонии-поселении. Сейчас осужденный находится в СИЗО в ожидании рассмотрения апелляционной жалобы на решение суда.

Ранее Самарский областной суд признал Эдуарда Шарлота виновным по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), приговорив к 5 годам 6 месяцам колонии-поселения. 15 апреля Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде, рассмотрев жалобы обвинения и защиты, оставил приговор без изменения. 19 апреля Росфинмониторинг исключил осужденного из перечня террористов и экстремистов, куда он был внесен ранее. Шарлота также обвиняли по ч. 1 ст. 325 УК РФ (уничтожение официального документа, совершенное из личной заинтересованности) и п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с угрозой применения насилия), но уголовное преследование по этим статьям было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.