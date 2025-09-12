«Есть способы получать удовольствие»: Пугачева — о страсти в браке с Галкиным*

Певица Алла Пугачева рассказала о совместной жизни с мужем, шоуменом Максимом Галкиным*. В интервью журналистке Екатерине Гордеевой* она призналась, что они влюблены друг в друга до беспамятства даже сейчас.

Несмотря на 27-летнюю разницу в возрасте, артисты, по словам Пугачевой, живут в гармонии: они воспитывают двоих детей и уверяют, что без ума друг от друга.

Сама Алла Пугачева добавила, что ей было все равно на мнение окружающих: по ее словам, она просто влюбилась в Галкина*.

— Между нами абсолютная гармония, одинаковое воспитание, отношение, благородство, а не только половая связь... Семья — это же не только секс. Личная жизнь после 50 существует! И есть разные способы, чтобы получать удовольствие, — призналась певица в ходе интервью.

Лолита поддержала Пугачеву

Также Алла Пугачева вспомнила и предыдущие браки: артистка рассказала, что вышла замуж за коллегу Филиппа Киркорова по просьбе его матери Виктории, которая скончалась от рака. Артистка рассказала, что родительница певца испытывала к нему «сверхъестественную любовь» и незадолго до своей смерти просила ее не бросать Киркорова и помочь ему построить профессиональную карьеру.

