Ольга Бузова высказалась об отмене концерта в Ростове-на-Дону

Сегодня у Ольги Бузовой должен был состояться концерт в Ростове-на-Дону. Однако, к огромной неожиданности для её фанатов, выступление отменили. В личном блоге певица прокомментировала эту новость.

«Руководство Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону рекомендует ограничить мероприятия на данной площадке с участием более 50 человек или отменить данное мероприятие. Для нас в первую очередь важна безопасность нашего зрителя. Мы были вынуждены принять это нелегкое, совместно с организаторами, решение. Новую дату скоро объявим», — объяснилась звезда «Дома-2», опубликовав скриншот письма от МВД.

Бузова также добавила, что концерт состоится теперь уже в 2026 году.

К слову, до последнего Оля была уверена, что шоу состоится. Накануне она постила сторис с репетиции, пребывая в предвкушении скорой встречи с поклонниками из Ростова.