Дмитрий Дибров согласен провести поминки за 7,5 млн рублей

Дмитрий и Полина Дибровы подали на развод. Жена шоумена закрутила роман с другом семьи, и поняла, что не может скрывать отношения с другим. Телеведущий отреагировал спокойно, отпустил супругу без скандалов. Брак Дибровых будет расторгнут 25 сентября.

Многих удивило, что Дмитрий ни единого плохого слова не сказал в адрес жены, хотя, как говорят в близком окружении, измена для него стала настоящим ударом, потому что ведущий был абсолютно уверен и в Полине, и в крепости своего брака. По слухам, на то есть причина. Якобы в мировом соглашении супруги прописали, что Дибров не вываливать на жену грязь в публичном пространстве, а Полина в свою очередь не претендует ни на что при разводе. Мол, уйдет в "одних трусах".

Адвокат Диброва Александр Добровинский опроверг эти слухи. Похоже, жена шоумена действительно получит неплохое содержание. Появилась информация, что ранее отказывавшийся от работы на корпоративах ведущий согласился вести один вид мероприятий. Дмитрий не против поработать на поминках, правда, за очень солидный гонорар.

"Дмитрий Дибров согласен провести поминки в ближайшие даты, сейчас они у него свободны. Гонорар – 7,5 миллиона рублей за 100 гостей. Все на условиях полной конфиденциальности", – сообщили в ивент-агентстве "Абзацу".