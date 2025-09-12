Предательство родных, продажа квартиры, алкоголизм: как живет Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее предали родные люди — дочь и мать. News.ru рассказал, что известно о конфликтах в семье артистки и ее новых признаниях об алкоголизме.

Семейные скандалы

Волочкова обвинила дочь Ариадну и мать Тамару в предательстве. По ее словам, они «втихаря» провели тайное венчание Ариадны с Никитой Григоряном, которое состоялось до организованного балериной торжества.

«Мать, дочь втихаря от меня что-то совершают, расписываются, не приглашают мать на роспись, на венчание. Я узнаю от прессы, что моя мама была на венчании в Питере, хотя мне говорили, что там никого не будет», — заявила артистка.

Танцовщица добавила, что самолично организовала мероприятие для дочери в особняке Мясниковых в Питере, поскольку Ариадна сама попросила об этом.

Отметим, что недавно в семье Волочковой разгорелся еще один конфликт — из-за квартиры ее умирающего после инсульта отца. Бывшая прима Большого театра заявила, что ее мать и дочь не имеют прав на это жилье. Она пообещала передать его сиделке.

Продажа квартиры

Волочкова призналась, что продала квартиру в Астрахани, которую берегла, ради нового шоу «Одержимость». На закрытом показе она отметила, что не жалеет о своем решении.

«Мне пришлось столкнуться не со сложностями, а с большим количеством предательств. Предательств режиссеров, хореографов, партнеров, тех, что шили костюмы. У меня не было денег для того, чтобы создать этот проект, и мне пришлось продать свою квартиру в Астрахани, которую хранила, берегла как запас», — заявила артистка.

Отрицание алкоголизма

Балерина в очередной раз ответила на обвинения в алкоголизме. В подкасте блогера Амирана Сардарова она заявила, что не имеет ничего общего с зависимыми людьми, а подобные расспросы ее задевают. Волочкова отметила, что многие россияне пьют «какую-то самогонку», не считая себя алкоголиками, а она выбирает «бокал дорогого просекко и свежую клубнику» и может при желании от него отказаться.