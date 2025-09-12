«Это уже не секрет»: продюсер раскрыл, кто заплатил за интервью Пугачевой

Экс-директор Филиппа Киркорова, продюсер Леонид Дзюник предположил, что певица Алла Пугачева дала интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) ради денег, которые ей предложил экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом).

Слова эксперта передает aif.ru.

«Это уже как бы не секрет, кто заплатил за это интервью — господин Ходорковский. <…> Три с половиной года молчать-молчать, и вдруг разразиться четырехчасовым интервью. С чего бы вдруг? Конечно, за деньги!» — высказался Дзюник.

Продюсер считает, что Примадонна заработала на беседе около $1 млн. Она решилась на подобный шаг, поскольку столкнулась с финансовыми трудностями за границей: ей нужно оплачивать аренду «шикарной виллы в Юрмале и квартиры в Израиле».

«Концертов у нее нет. Галкин не может постоянно ездить по миру, оскорблять, унижать людей, которые остались жить в России. Ну раз, ну два, и все», — отметил Дзюник.

Также Дзюник заявил, что своим интервью Пугачева «поставила крест» на своем возвращении в Россию. Он уточнил, что россияне не смогут простить артистку то, что она восхваляла в разговоре с Гордеевой экс-президента Чечено-Ингушетии Джохара Дудаева.

