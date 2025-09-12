Певица Татьяна Куртукова, известная исполнением песни «Матушка», была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец»*, где размещают личную информацию о людях, которых создатели ресурса посчитали врагами страны. Артистку обвинили в «в пропаганде войны», а также в покушении на суверенитет Украины. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщил «Постньюс».

Американский кинорежиссер Вуди Аллен тоже был внесен в базу данных «Миротворца»*. Он выступил на Московской неделе кино и заявил, что ему нравится российское кино. Позже Министерство иностранных дел Украины осудило выступление американского режиссера.

Двойник популярного канадского актера Райана Гослинга, военный под именем Родион Тимофеевич Гослов оказался в базе «Миротворец»*. На портале была опубликована карточка о загадочном мужчине с позывным «Бегущий», что отсылает к известному фильму с участием актера «Бегущий по лезвию 2049» американского режиссера Дени Вильнева.

Служба безопасности Украины сообщила, что заочно предъявила обвинения российскому актеру и режиссеру Ивану Охлобыстину. Украинские специальные службы также заочно предъявили обвинения народному артисту России Григорию Лепсу в связи с его поддержкой специальной военной операции.

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.