Сжегший российский паспорт певец попытался отправиться на СВО

Суд не стал отправлять в зону специальной военной операции (СВО) певца Эдуарда Шарлота, осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Представители стороны защиты музыканта подали ходатайство о его отправке в зону СВО, однако Шарлоту было отказано. Как указывается, артист уже несколько просился отправить его на фронт, хотя сам каждый раз менял решение.

В июне 2023 года певец опубликовал ролик, на котором он сжигает свой российский паспорт. Тогда молодой человек заявил, что больше не считает себя гражданином России и рассказал о решении уехать в Киев. Позднее он все-таки вернулся в РФ и был задержан. На суде он оправдывал свои действия тем, что снял скандальные видео ради хайпа.

Сжегшего паспорт певца Шарлота перевели в колонию-поселение в Тольятти

Суд определил его дальнейшую судьбу в декабре 2024 года, когда признал Шарлота виновным в оскорблении чувств верующих, реабилитации нацизма и возбуждении ненависти и вражды. Музыкант выслушал приговор, согласно которому его он получил пять с половиной лет колонии-поселения.

В августе 2025 года стало известно, что осужденному ужесточили наказание. Причиной стали неоднократные нарушения требований колонии. Кроме того, Шарлот настраивал сокамерников делать то же самое.