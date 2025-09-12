Раскрыта причина отказа певцу Шарлоту в выступлении перед военными на СВО

Певцу Эдуарду Шарлоту, осужденному за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, не разрешили отправиться в зону специальной военной операции (СВО), чтобы выступить перед военными, из-за дисциплинарных нарушений.

Об этом заявил отец артиста Валерий Шарлот, его цитирует 360.ru.

«У него несколько раз с руководством был соответствующий разговор. И ему надо было, конечно, подумать, взвесить все плюсы и минусы и принять довольно-таки серьезное решение. Когда он его уже принял, они отказались обсуждать дальше эту тему без объяснения причин», — сказал отец музыканта, добавив, что в тот момент его сына уже готовились переводить из колонии-поселения в колонию общего режима из-за многочисленных дисциплинарных нарушений.

Шарлот-старший не исключил, что отказ связан именно с этим, однако позднее артист сможет вернуться к этому вопросу.

Ранее стало известно, что сжегший российский паспорт певец захотел выступить перед военными на СВО.