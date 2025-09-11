С аллеи памяти Юрия Шатунова в Уфе украли белые розы

С аллеи памяти певца Юрия Шатунова в Уфе украли куст белых роз. Об этом сообщает «Абзац».

Отмечается, что цветы высадили волонтеры в день рождения Шатунова. Как стало известно СМИ, куст выкопали «неизвестные пожилые люди».

По факту инцидента организована проверка. Как рассказал адвокат Игорь Трунов, куст являлся имуществом города, поскольку был посажен с согласия мэрии. Таким образом, воровство такого рода может квалифицироваться как хищение.

«Случившееся – это хищение. За хищение до 2,5 тысячи рублей предусмотрена административная ответственность. Она карается штрафом до пятикратной стоимости, но не менее 3 тысяч рублей, или административным арестом от 10 до 15 суток. Я посмотрел, приблизительная цена куста – около 2 тысяч», — рассказал Трунов.

