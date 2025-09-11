Поэт Цыганов рассказал, почему отказался писать песни Пугачевой

Поэт Вадим Цыганов заявил, что отказался писать песни для певицы Аллы Пугачевой. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

Цыганов уточнил, что Пугачева связывалась с ним несколько лет назад, еще до своего отъезда из России.

«Она ко мне обращалась, хотела, чтобы я песни ей написал. Звонила в пятницу 13-го, в 4 утра. Не шучу. Я отправил ее на… Луну. Никогда в жизни не буду работать с такими людьми!» — поделился поэт.

По его мнению, искусство должно возвышать, а деятельность Пугачевой строится на провокациях и чужда православному мировоззрению. Цыганов отметил, что с такими людьми ему не по пути.