Алсу призналась, что всегда была под опекой мужчин

Певица Алису – дочь бывшего вице-президента Ралифа Сафина и экс-супруга предпринимателя Яна Абрамова – заявила о том, что на протяжении большей части своей жизни находилась «под опекой» мужчин. Об этом она сообщила в интервью журналу «ОК!»

Алсу всегда считала себя слабой, поскольку в юном возрасте довольствовалась «красивой жизнью», которую ей обеспечивал отец, а потом — супруг. Она вспомнила, что любой ее каприз всегда выполнялся.

«Я была [за отцом] как за каменной стеной, никогда ни о чем не думала. Всегда знала, что любая проблема и любой вопрос будут решены и закрыты. <…> Вышла замуж. И меня, можно сказать, из рук отца передали в руки Яна, который точно так же меня носил на руках», — заявила она.

В браке с Абрамовым Алсу полностью растворилась в семье. Она боялась разрушить семейную идиллию своей профессиональной деятельностью. За 18 лет жизни с Абрамовым, поделилась артистка, она провела всего два сольных концерта.

Также Алсу напомнила, что перед ней стоял также пример родителей: ее мать тоже не работала, семью полностью обеспечивал отец. Певица заявила, что всегда восхищалась матерью, хотя не всегда была согласна с позицией родительницы. По словам Алсу, мать своим примером показала ей, что мудрость женщины якобы заключается в ее покорности.

«Мой отец — непростой человек, у него сложный характер, какие-то диктаторские нотки присутствуют. Но на примере моей мамы мне казалось, что женщина должна быть в отношениях с мужем мудрой. Сейчас у меня все изменилось в этом смысле, я эту мудрость считаю... не мудростью уже», — отметила певица.

По словам Алсу, она на протяжении многих лет прожила с Абрамовым, закрывая глаза на многое. Она призналась, что стала «железной леди», которая плыла по течению, пока в какой-то момент не начала задумываться о правильности жизни. Постепенно певица пришла к выводу о необходимости развода с Абрамовым — в том числе, призналась Алсу, принять это решение ей помогла психотерапия.