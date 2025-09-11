Вайкуле заявила, что Америка спасла ей жизнь

Певица Лайма Вайкуле, осудившая СВО и назвавшая россиян рабами, заявила, что Америка спасла ей жизнь. Соответствующее признание она сделала в интервью каналу Retro FM Latvija.

Вайкуле отметила, что страх перед властями СССР долгие годы мешал ей принимать важные решения. По словам певицы, она даже отказала главе звукозаписывающей компании GRP Records Дейву Грусину, предложившему переехать за океан, поскольку считала, что ее вербуют.

«До такой степени мы были идиотами», — сказала она.

Вайкуле призналась, что «бешенный стресс» и страх преследовали ее и после переезда в США, хотя в глазах других людей она выглядела уверенной. Кроме того певица некоторое время страдала из-за языкового барьера.

«Я выглядела такой: "Ух", — но на самом деле испытывала стресс. После совка приехать в Америку… Но мы обожали Америку. Я уже не говорю о том, что она спасла мне жизнь. Я очень ей благодарна и очень ее люблю», — заключила она.

Высказывания Вайкуле о России назвали «бредом под капельницами»

Напомним, что в начале 1990-х годов у Вайкуле диагностировали онкологическое заболевание. В результате ей пришлось проходить лечение в одной из американских клиник. После этого певица неоднократно благодарила медицину в США за возможность продолжать карьеру и жить полной жизнью.