Продюсер объяснил феномен популярности Леонида Агутина

Сезон летних корпоративов окончен, и, по словам промоутеров, уже можно определить лидера. В этом году им стал Леонид Агутин — он, как отметил продюсер Евгений Морозов в разговоре с KP.RU, относится к тем звёздам, кого люди действительно любят и готовы платить за билеты.

«Он "тяжёлый на подъём", за деньгами не гонится, но всё равно зарабатывает много. Слышал, что организаторы концертов предлагали ему и 250 тысяч евро, лишь бы согласился выступить», — рассказал эксперт.

По словам Морозова, особый успех Агутина связан с тем, что он смог вырасти как артист и остаться востребованным. «Топовым гастролёром» он стал после 2012 года, а до этого был просто известным музыкантом.