Сергей Лазарев пожаловался на жизнь в России

Летом певец Сергей Лазарев крупно оскандалился. Его выступление в Сочи взволновало общественность, артиста даже требовали отменить.

Шоу раскритиковали из-за сомнительных танцев. Одна из зрительниц ужаснулась, увидев на сцене полуголых девушек и имитацию интима в исполнении Лазарева. Женщина привела на концерт девятилетнего внука, и никак не ожидала, что всегда приличный и максимально вежливый Сергей устроит на сцене эротические этюды. "На сцене происходила вакханалия!" — возмущалась 63-летняя зрительница.

На артиста посыпался шквал критики. Поступила даже инициатива проверить, не нарушил ли Лазарев закон, устроив жаркие танцы в Сочи. Но певец на возмущения внимания не обращал. После выступления в курортном городе он вернулся в Москву и готовится к новым шоу. Постепенно шумиха утихла.

Сейчас артист планирует отпуск. Правда, отдыхать Лазарев полетит только в январе. Но Сергей уже выбрал местечко, где будет наслаждаться тишиной, морем и солнцем. Исполнитель хита "Вкус малины" пожаловался, что в России он не может расслабиться, когда выходит из дома. Артиста тут же окружают поклонники, не дают ступить и шагу.