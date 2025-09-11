«Никто не обижается»: Медведева раскрыла подробности своей личной жизни

Серебряный призер Евгения Медведева рассказала о своей личной жизни. Как сообщает «КП», она отметила, что времени на отношения не так много, как хотелось бы, однако «никто не обижается».

Напомним, что 25-летняя спортсменка встречается с 24-летним ведущим солистом Театра танца Todes Ильдаром Гайнутдиновым. Молодые люди познакомились во время участия в телевизионном проекта «Звездные танцы». По словам Медведевой, сейчас у нее очень плотный график — подготовка к собственному ледовому шоу занимает много времени.

«Нахожу ли я время для своей личной жизни? Точно да. Возможно, его не так много, как хотелось бы, но при этом я понимаю, что сейчас мы завершим крупный проект, отпразднуем это событие, и времени будет уже чуть больше», — заявила фигуристка.

У Ильдара, по словам спортсменки, график бывает еще хуже — порой он задействован сразу в трех спектаклях. По этой причине ему приходится безвылазно тренироваться.

«Часто такое бывает, что мы запланировали сходить в театр или ресторан, но либо у меня, либо у него встают репетиции, и мы собираем манатки и бежим на репетиции. Никто не обижается. Наоборот, мы друг друга в этом поддерживаем», — сказала Медведева.

Евгения добавила, что они с Ильдаром два творческих человека и у них трепетные близкие отношения. Пара уже познакомила друг друга со своими родными.