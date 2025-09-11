В РПЦ могут наказать Пугачеву за фиктивный брак с Киркоровым

В РПЦ могут наказать Аллу Пугачеву за фиктивный брак с Филиппом Киркоровым. Об этом сообщает «Абзац».

© Passion.ru

В новом интервью Алла Пугачева призналась, что вышла замуж за Филиппа в 1994 году по просьбе его матери. По словам певицы, она делала все, чтобы помочь карьере Киркорова. При этом пара не только узаконила отношения, но и обвенчалась в Иерусалиме. Иеромонах Макарий отметил, что за подобное Пугачеву могут отлучить от причастия.

«Заранее информация о якобы фиктивном браке неизвестна. Мы же не ставим им печать на лоб – эти люди могут жульничать как хотят. Церковь ничего сделать не может. Аллу Пугачеву можно было бы отлучить от причастия, так она в другой храм пойдет. Она в любом случае будет отвечать перед Богом», — высказался собеседник издания.

Напомним, брак артистов просуществовал до 2005 года.

Ранее Алла Пугачева заявила об обиде на Игоря Николаева и нежелании с ним общаться. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Алла Пугачева нашла оправдание властям Латвии, запретившим въезд Кристине Орбакайте.