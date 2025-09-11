Стало известно, за что на Пугачеву могут завести уголовное дело

Против певицы Аллы Пугачевой и ее мужа юмориста Максима Галкина* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут возбудить уголовное дело за умышленную неуплату налогов на недвижимость, но для этого придется доказать злой умысел. Об этом рассказал News.ru адвокат Александр Бенхин.

Ранее Telegram-канал Shot опубликовал данные о том, что замок Галкина* и Пугачевой в подмосковной деревне Грязь не поставлен на кадастровый учет. По информации канала, по официальным документам супругам принадлежит лишь земельный участок площадью 12 тысяч квадратных метров, который обходится в 170 тысяч рублей ежегодно. При этом кадастровая стоимость замка составляет порядка 600 миллионов рублей.

По словам адвоката Александра Бенхина, срок исковой давности по уплате налогов - три года, а это означает, что Пугачева и Галкин* должны будут отдать 36 млн рублей, если налог на замок действительно не уплачивался.

«Надо будет доказать, что артисты специально не стали регистрировать недвижимость, чтобы не платить налог. Если умысел будет доказан, тогда против них могут завести уголовное дело из-за умышленной неуплаты налогов», — пояснил Бенхин.

При этом адвокат обратил внимание на то, что у артистов в России были официальные доходы, с которых они платили налоги. И в такой ситуации выплата налога на недвижимость привела бы к взаимозачету.

«То есть шоумену Первый канал заплатил 100 млн рублей, он заплатил 12 млн рублей в год [в виде налогов]. Соответственно, есть специальные формулы, которые считает налоговая. По сути, он бы получал возврат этих денег. И так же Пугачева, так как у них однозначно были белые доходы. Поэтому умысла не ставить на учет замок, чтобы сэкономить на налогах, не было», — резюмировал Бенхин.

Максим Галкин* покинул Россию вместе со своей женой и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Юморист публично осудил специальную военную операцию. Осенью 2022 года он был включен в реестр физлиц-иноагентов. Весной 2024-го Пугачева заявила, что не планирует возвращаться в Россию.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом.