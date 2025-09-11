Сначала пандемия, потом СВО: Аллегрова о несостоявшихся концертах

Певица Ирина Аллегрова в первом за долгое время интервью рассказала о своих творческих планах. В беседе с Mash она заявила, что для новой сольной программы «должно сойтись много звезд».

По словам Аллегровой, главный для нее вопрос заключается в том, с чем именно выступать. Певица отметила, что планку после ее предыдущей программы будет очень трудно поднять выше.

«Если бы не случилась пандемия, то, думаю, что ещё пару лет я бы выступала с новым материалом. Но, увы... А потом СВО, которая радикально изменила нашу жизнь, и это не могло не отразиться на музыке», - подчеркнула Аллегрова.

По ее словам, она сразу решила для себя, что исполнять «развесёлые песни» в такой момент неприемлемо. Также 73-летняя певица отметила, что «имеет право на заслуженный отдых».

Аллегрова добавила, что иногда записывает новые песни. Она рассказала, что у ее есть неизданное, которое «ждёт своего часа».

В конце августа Аллегрова и композитор Игорь Крутой вместе исполнили песню «Незаконченный роман». Артисты спели дуэтом на церемонии закрытия фестиваля «Новая волна» в Казани.