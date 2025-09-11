«Меня это потрясает»: Подольская об отношениях с Орбакайте и Никитой Пресняковым

Артистка Наталья Подольская высказалась о своих отношениях с Никитой Пресняковой и его матерью певицей Кристиной Орбакайте. В интервью «МК» она призналась, что не общается с артисткой, однако уважает ее.

Напомним, что Никита Пресняков родился у Орбакайте в браке с Владимиром Пресняковым-младшим. Артисты прожили вместе с 1986 по 1997 год.

«Мы не общаемся. Но я уважаю ее (Орбакайте — прим. ред.), она же мама Никиты. У них с Вовой очень близкие отношения и одинаковые мимика, манеры. Они как две капли воды. Это просто космос. Я замираю, когда вижу, как Вова разговаривает, и вдруг слышу такие же интонации у Никиты», — рассказала Подольская.

Артистка добавила, что относится к Никите с теплотой и души в нем нее чает. Она познакомилась с ним, когда ему было всего 15 лет — в ресторане, куда их позвал Владимир.

«Он объявил: "Это Туся, мама твоей будущей сестры". Я чуть под стол не упала от смущения! Но мы быстро нашли общий язык», — вспомнила Подольская.

Также Наталья рассказала секрет стройности — он заключается в активном образе жизни. Сама певица не скрывает, что любит поесть, но старается соблюдать во всем меру.