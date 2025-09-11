Певица Валерия и ее муж продюсер Иосиф Пригожин оказались обмануты таксистом в Стамбуле. Водитель обманным способом заполучил около миллиона рублей за поездку. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщили в Telegram-канале Mash.

— Поездку артистов ушлый таксист оценил в 30 долларов и попросил заранее оплатить ее картой. Трижды платеж якобы не проходил, шофер жаловался на слабую Сеть и раз за разом протягивал терминал, — говорится в публикации.

В какой-то момент Пригожин осознал, что его обманули, но было поздно. С карты продюсера списали 12 тысяч долларов, что эквивалентно почти миллиону российских рублей. Позднее Пригожин вместе с супругой, по неподтвержденным данным, обратился в полицию. Правоохранители отреагировали на инцидент и нашли таксиста, который вернул артистам деньги, но уже наличными в местной валюте.

Ранее таксист обокрал пассажира в подмосковном Одинцове почти на два миллиона рублей. Клиент оставил сумку с деньгами на заднем сиденье машины, чем и воспользовался водитель. Впоследствии мужчину задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Часть похищенных денег вернули владельцу.