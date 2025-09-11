Гордон рассказала о возмутительном предложении любовника Дибровой

Скандал вокруг развода любовника Полины Дибровой Романа Товстика не утихает. Из-за разборок супругов грязные сплетни распускают и про адвоката Елены Товстик Катю Гордон.

На днях в соцсетях появилась информация, что юрист бросила свою подпоенную в самый важный момент. Якобы Катя Гордон прекратила сотрудничество с Еленой Товстик. Адвокат возмущена подобными вбросами. Чтобы остановить поток сплетен, юрист записала видеообращение, в котором прошлась по моральному облику любовника Полины Добровой. Катя уверена, что слухи распускает команда Романа.

По словам Гордон, несколько лет назад, когда еще в семье Товстиков была идиллия, правозащитница сотрудничала с компанией Романа. Фирма нуждалось в адвокате из-за судов с одним из телеканалов. Катя заказ взяла, отработала, да и забыла о миллиардере.

Гордон прокомментировала новость об уходе из дела по Товстикам

Когда Гордон стала защищать Елену, Роман придумал хитрый ход — он предложил Екатерине вновь поработать в его компании. Однако профессиональная этика не позволила юристу поддаться соблазну. Несмотря на довольно заманчивые перспективы, она ответила решительным отказом.