Цыганова призвала запретить Пугачевой произносить слово «родина»

Певица Виктория Цыганова в Telegram-канале раскритиковала интервью Аллы Пугачевой Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом).

© Скажи Гордеевой/YouTube

По мнению Цыгановой, в интервью Пугачева наговорила себе «минимум на 10 иноагентских статусов».

«Обычный человек, сказавший такое, был бы уже признан экстремистом. Антивоенной позиции ей мало, надо было ещё обязательно похвалить «приличного, порядочного и интеллигентного» террориста Дудаева», — заявила исполнительница.

Цыганова заявила, что у Пугачевой не было никогда никакой родины. Она призвала запретить Примадонне произносить это слово.

10 августа Гордеева выпустила интервью с Пугачевой, где та ответила на вопрос о предательстве Родины.

По словам Пугачевой, ее действительно называют предателем России, однако себя она предателем не считает и не считает, что «бежала» из страны, как о ней иногда пишут.