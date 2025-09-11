Киркоров рассказал, как доставал для Долиной джинсы «из-под полы»

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что доставал для певицы Ларисы Долиной джинсы и книги «из-под полы». Об этом он рассказал «Пятому каналу» на юбилейном концерте исполнительницы «В кругу друзей».

© VK Видео

Он уточнил, что они знакомы около 40 лет. По его словам, во времена СССР приобрести можно было далеко не все. Певцу удавалось достать некоторые вещи в Болгарии благодаря связям.

«В то время Болгария была какая-то космическая заграница. И джинсы доставал из-под полы, из-под прилавка для нее (Долиной. — Прим. ред.). У меня все было схвачено в городе Варна, за все заплачено. Я был такой пацан, свой», — сказал Киркоров.

Певец добавил, что привозил Долиной и книги, которые в СССР достать было непросто, например, произведения писателя Михаила Булгакова. Услуги он оказывал в благодарность за возможность учиться пению на ее концертах, уточнил он.

10 сентября Долиной исполнилось 70 лет. Артистка посвятила своей профессии 54 года. Певица впервые отметила день рождения на сцене — большим концертом в Государственном Кремлевском дворце под названием «В кругу друзей». На празднике собрались ее друзья-знаменитости, в том числе Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Николай Басков, Елена Ваенга, Николай Расторгуев, Сергей Лазарев и другие артисты.

Президент России Владимир Путин поздравил певицу Ларису Долину с днем рождения и отметил значимый вклад Долиной в педагогику и ее наставническую работу. Он пожелал исполнительнице успехов, здоровья и неиссякаемого вдохновения.