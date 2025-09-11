Поплавская резко высказалась о Пугачевой и Гордеевой*

Актриса Яна Поплавская заявила в Telegram-канале, что не планирует смотреть интервью певицы Аллы Пугачевой журналистке Катерине Гордеевой (*признана в РФ иностранным агентом).

По словам Поплавской, ее подписчики назвали интервью Пугачевой «мерзостью».

«Разговор двух иноагентов — признанного и непризнанного. Две обиженки. Что же там может быть хорошего и полезного?» — заявила артистка.

10 августа Гордеева выпустила интервью с Пугачевой, где та ответила на вопрос о предательстве Родины.

По словам Пугачевой, ее действительно называют предателем России, однако себя она предателем не считает и не считает, что «бежала» из страны, как о ней иногда пишут.