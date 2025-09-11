Измена, новые отношения и дети: как живет Марина Александрова

Актриса Марина Александрова активно занимается театральной деятельностью и снимается в кино. Издание News.ru выяснило, в каких проектах она участвует в настоящее время и что известно о ее личной жизни.

Марина Александрова, родившаяся 29 августа 1982 года в Кишкунмайше, окончила Щукинское училище и активно снимается в кино, играя в театре. В ее фильмографии более 80 ролей, включая «Бедную Настю», «Екатерину» и «Мосгаз».

С 2005 по 2007 год она была в отношениях с Александром Домогаровым, а в 2008-м вышла замуж за Ивана Стебунова, с которым развелась через два года из-за его измены. Сейчас Александрова живет с режиссером Первого канала Андреем Болтенко, у них двое детей — Андрей (2012) и Екатерина (2015).

Актриса продолжает работать: участвует в спектаклях «Ханума» и «Маяковский. Любовь», а также снимается в сериалах «Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш», «Москва слезам не верит. Все только начинается» и «Дыши», пишет издание.